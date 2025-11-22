2027年に市販化ヒョンデの高級車ブランドであるジェネシスは、新型のミドシップ・スーパーカー『マグマGTコンセプト』を公開した。2027年以降に発売予定の「ピュアスポーツカー」およびGT3レーサーを予告するものだ。【画像】鮮やかなオレンジカラーの「ピュアスポーツカー」登場【ジェネシス・マグマGTコンセプトを詳しく見る】全5枚ジェネシスのクリエイティブ責任者であるルク・ドンカーヴォルケ氏は「このモデルはジェネシス