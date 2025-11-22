【セントシモンズ島（米ジョージア州）共同】米男子ゴルフの秋季シリーズ最終戦、RSMクラシックは21日、ジョージア州セントシモンズ島、シーアイランドGCの2コースの第2ラウンドが行われ、星野陸也ら日本勢4選手はいずれも予選落ちした。69で回った星野は通算5アンダー、71の金谷拓実は3アンダー、68の久常涼と69の大西魁斗はともに2アンダーだった。通算16アンダーのアンドルー・ノバク（米国）が単独トップに立った。