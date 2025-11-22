宮城県富谷市は２１日、仙台市への新たな公共交通手段「都市型ロープウェー」の導入について、設置可能とする調査結果を公表した。２ルートを選定し、概算事業費をそれぞれ約１００億円と約１４７億円と試算。運行事業も黒字化できるとした。地下鉄延伸などの代替案も含めながら、市はより詳細な検討に入る。「ロープウェーに大きな期待を寄せている。実現に向けて取り組んでいきたい」。富谷市の若生裕俊市長は同日開いた記者