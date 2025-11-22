ホッフェンハイム戦で競り合うマインツの佐野海（右端）＝マインツ（共同）【マインツ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで21日、マインツの佐野海舟はホームのホッフェンハイム戦にフル出場した。同僚の川崎颯太は後半開始から出場。試合は1―1で引き分けた。