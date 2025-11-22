経済産業省は、次世代半導体の量産化を目指すラピダスに対して、1000億円の出資を決めたと明らかにしました。赤沢経産相：必ず成功させなければならない国家的プロジェクト。成功に向けて全力で取り組む。経産省はラピダスが提出した事業計画を承認し、2025年度中に1000億円の出資をすることを決めました。ラピダスは2027年度後半に最先端の「2ナノ半導体」の量産を始め、2031年度ごろの株式市場への上場を目指すとしています。経