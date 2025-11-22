◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２１日、ノルウェー・リレハンメル）２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンが開幕し、男女４人で行う混合団体第１戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１４０メートル）が行われ、丸山希（北野建設）二階堂蓮（日本ビール）伊藤有希（土屋ホーム）小林陵侑（チームＲＯＹ）の順で飛んだ日本は合計１０３４・０点で優勝した。同種目の制覇は２０１３〜１４年シーズン以来、１２季ぶり。２位はスロベニア