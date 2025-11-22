『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（14）デンソーエアリービーズ川岸夕紗前編（連載13：デンソーの大粼琴未は全治５カ月の大手術で「素人になっている」支えとなったのは同期・石川真佑が活躍する姿＞＞）デンソーでセッター、リベロでもプレーする川岸（写真／SVリーグ）【お前はセッターじゃないと生きていけない】デンソーエアリービーズの川岸夕紗（19歳）は、周囲に不思議な印象を与える選手で