ダマテンで2着を取り切る未来も十分に考えられた。しかし、選んだのは勝負の一手だった。「大和証券Mリーグ2025-26」11月21日の第1試合はセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が南4局に倍満ツモを決め、劇的な逆転トップを飾った。裏ドラは本来1枚乗れば十分なところ、まさかの3枚乗りという豪運。視聴者を驚かせる結末となった。【映像】堂岐「衝撃の裏3」対局者の唖然な表情当試合は東家からTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟