週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、なぜ今「深大寺」は若者に人気なのか？その魅力を徹底調査します！《出演》ひまひま（シューイチ★セブンリポーター）蛯原哲（日本テレビアナウンサー）☆深大寺所在地：東京都調布市深大寺元町5丁目15-1参拝時間：夏時間開門 5:00／閉門 18:00冬時間開門 6:00／閉門 17:00《ご紹介したお店》★自然溢れる席で楽しめる手打ちそばが大人気「八起」所在