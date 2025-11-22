騒音の苦情が少ない県、投票率の低い県、ボランティア参加率の高い県……データで明らかになる民度の都道府県ランキング！「民度」には3つの意味が含まれている「ポイ捨てが多いとか、治安が悪いとか、説明されても迷惑ですよ……今、地元のお祭りの準備で忙しいんです。そういう取材なら、他の人をあたってもらえますか？」大阪市役所の関係者（40代女性）が、本誌記者に面倒くさそうに語る。「令和7年警察白書」の犯罪認知件数を