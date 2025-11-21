夜勤を含む不規則な仕事が続いたある日、職員健診で血糖値の異常を指摘され、糖尿病と診断された藤丘さん。自覚症状がなかっただけに、告知には大きなショックを受けました。当初は食事と運動で改善を目指しますが、現在は内服治療で血糖値をコントロールしています。一人暮らしで全てを自己管理する中、「悪化して失明や透析にならないように」という強い決意を心の支えに、生活習慣を見直した藤丘さんの軌跡を紹介します。