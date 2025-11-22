ラ・リーガ 25/26の第13節 バレンシアとレバンテの試合が、11月22日05:00にエスタディオ・デ・メスタージャにて行われた。 バレンシアはアンドレ・アウメイダ（MF）、ルーカス・ベルトラン（FW）、アルノー・ダンジュマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、ウナイ・ベンセドル（MF）らが先発に名を連ねた。