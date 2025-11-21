ジュエリーブランド「アリスブラック(ALICE BLACK)」が、YouTuberでモデル、タレントとしても活動するますぶちさちよとのコラボレーションコレクションを発売した。12月21日までの1ヶ月間、同ブランドのオンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】アリスブラックは1970年代のパンクカルチャーや、1980〜90年代の音楽、アーティストから着想したオリジナルジュエリーを展開している。コラボコレクションは、デザイ