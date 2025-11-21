ゴールドウインが、「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の新店を中部国際空港セントレアのターミナル内にオープンする。インバウンド客やアウトドアアクティビティーを目的とする国内旅行者に向けて、旅先でも使いやすい軽量のウェアやギアなどを揃える。開業日は12月5日。【画像をもっと見る】新店の名称は「ザ・ノース・フェイス デポ 中部国際空港」。売り場面積は約76平方メートルで、メンズ、ウィメンズに加えキ