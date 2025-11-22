22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比30円高の4万8810円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53459.39円ボリンジャーバンド3σ 52374.93円ボリンジャーバンド2σ 51290.46円ボリンジャーバンド1σ 50206.00円25日移動平均 49910.00円一目均衡表・基準線 49730.00円一目均衡表・転換線 49121.54円ボリンジャーバンド-