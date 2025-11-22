22日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比4.0ポイント高の3305ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3417.38ポイントボリンジャーバンド3σ 3378.89ポイントボリンジャーバンド2σ 3340.39ポイントボリンジャーバンド1σ 3311.00ポイント一目均衡表・転換線 3305.00ポイント22日夜間取引終値 3301.90ポイント25日移動平均 329