22日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の677ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 768.12ポイントボリンジャーバンド3σ 752.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 748.76ポイントボリンジャーバンド2σ 746.55ポイント75日移動平均 734.50ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲下限） 729