親孝行は大切ですが、何でも母親優先に考えて行動をする夫を中々理解するのは難しいかもしれませんね。今回は筆者の知人から聞いた母親優先の夫との困惑エピソードをご紹介します。 ふざけるな！！ 母親優先！？ 身勝手な親孝行 親孝行は素敵な事ですが妻の意見を聞かずに勝手に決めてしまうのは良くないですね。もう少し妻への配慮があるとまた違ったかもしれません。 【体験者：30代・女性会社員、回答時期：20