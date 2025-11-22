異端、魔術師などの言葉で称される天才数学者・ラマヌジャン。彼はいったい何者だったのか？ラマヌジャンの数感覚や思考を、残された数式から読み解きながら、数学者としての実像、そして、数学未解決問題「リーマン予想」や「フェルマーの最終定理」解決への端緒を切り拓いた現代数学への功績を紹介した話題の書『ラマヌジャンの数学無限を掴んだ数学者』（小島寛之・著）。この記事では、この本の中からラマヌジャンの初期の研