株式会社オートバックスセブンと株式会社オートバックス西日本販売は、長崎県島原市に新店舗「オートバックス島原店」を2025年11月20日にオープンする。 同店舗は、島原駅北方の国道251号線沿いに位置し、カー用品販売から車検・整備までを網羅した総合カーライフ拠点だ。敷地面積約6,550㎡、共用駐車場142台を備え、長崎県内では5店舗目の出店となる。地域密着型のサービス体制