天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２２日、ラオスへの公式訪問を終え、民間機で千葉・成田空港に到着された。初の外国公式訪問を終えた感想を帰国後に文書で公表し、「ラオス国民の皆様の温かい人柄や心遣いにより、充実した心に残る訪問となりました」とつづられた。愛子さまは１７日に現地入りされた。外交関係樹立７０周年にあたりトンルン国家主席を表敬訪問し、国家副主席主催の晩餐（ばんさん）会に招かれるなど、国家元