プロ野球・日本ハムは前日21日、ドラフト1巡目で指名した大川慈英投手と仮契約を結びました。手渡された色紙には力強く『強気』と記した大川投手。この理由について「自分の持ち味はどんどん強気に押していくピッチング。気持ちで相手打者に絶対負けないっていうのも、これまでもこれからもずっとやっていきたい。そこをプロ野球でもしっかり見せて、結果を残していきたい」と語りました。日本ハムの印象については「12球団で一番