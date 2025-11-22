前編記事『旧統一教会が解散したら所有資産約1200億円はどうなるか…北海道・帯広の「謎の宗教団体」が資産移転先として急浮上』より続く。「2代目教祖が追い出され、消滅させられた」「天地正教」の2代目教祖となった新谷静江氏はすでに亡くなっているが、本誌は帯広を訪ね、親族の男性に取材。男性はこう証言した。「静江さんは統一教会の教義を否定しませんでしたが、一方で、霊感商法などのカネ稼ぎからは手を引こうとした。方