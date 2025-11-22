“海の京都”として人気が高まった伊根町。人口約1800人の静かな漁村に、いま年間48万人が押し寄せ、住民の生活は限界に達している。細い路地は渋滞し、舟屋の私有地に勝手に入り込む観光客も後を絶たない。観光地化が進む現地で、いま何が起きているのか。フリーライターの宮武和多哉さんが取材した――。筆者撮影伊根の舟屋 - 筆者撮影■「海の京都」が生んだ新たな観光問題「海の京都」は、京都市内の混雑を緩和するため、天橋