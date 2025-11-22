米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】21日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円08銭円高ドル安の1ドル＝156円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1507〜17ドル、180円08〜18銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が12月に追加利下げを決めるとの観測が強まり、米長期金利が低下。ドル売り円買いの動きが優勢だった。