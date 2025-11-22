2025Ç¯6·î3Æü¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¡È¤ªÊÌ¤ì²ñ¡É¤¬¡¢ËÜÆü11·î21Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÌ»»444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢38ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ºÝ¡¢ËÜ»ï¤Ç¤½¤Î»×¤¤¤Î¾æ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î¼êµ­¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤é¤ì¤¿¡¢¸½ÌòºÇ½ªÂÇÀÊ¤Ç¤Î¿´¶­¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤ÆÌÁÍ§²¦Äç¼£¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ï¡Ä¡£½µ´©¸½Âå1974Ç¯10·î31Æü¹æ¤Îµ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ3²ó