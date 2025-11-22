南北朝時代創建の由緒ある新田神社で17日未明、さい銭箱がバールでこじ開けられ現金が盗まれる被害が起きた。防犯カメラには、黒服姿の人物がわずか50秒ほどの早業で犯行を終え逃走する様子が捉えられていた。さらに境内の小型さい銭箱3個も壊された。新田神社の宮司は「修繕費は50〜60万円かかってしまうかもしれない。悲しいです。つらいです」と胸の内を明かした。破魔矢発祥の神社でさい銭泥棒参拝客が増える年末年始を前に、