日本一の化粧品ブランド「資生堂」がかつてないほどの苦境に立たされている。今年11月10日、同社は2025年度の連結最終損益が520億円の赤字になる見通しと発表。これで108億円の赤字となった前期に続き、2期連続の赤字に転落した形だ。化粧品業界全体がコロナ禍によって大打撃を受けて以降、資生堂も再生を目指して様々な改革――すなわち事業の“選択と集中”を推し進めてきた。象徴的だったのが、2021年に行った「TSUBAKI」「専科