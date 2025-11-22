「学校に行ってほしいのに行けない」「元気だった子どもが暗くなってしまった」不登校の子どもを持つ親なら、誰もが経験する不安や焦り。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年以上にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に丁寧に耳を傾け、支え続けてきた。2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」に