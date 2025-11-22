良品計画は、「無印良品」の旗艦店を11月28日にバンコク、年内にホーチミン、2026年秋〜冬ごろにパリにオープンする。欧州での出店を再開することで、再成長の起点とする方針。バンコクは売場面積988坪で、最大級の品揃えと商品体験を備える。ホーチミンは売場面積905坪で全カテゴリーを展開し、現地開発品を限定販売する。パリは欧州最大規模の売場面積600坪超で、欧州最大規模の品揃えを計画する。内装は無印良品の世界観を体現