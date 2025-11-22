「人びとの社会戦争」［著］益田肇居心地が悪い。読んでいて、気持ちがざわざわする。それは本書が読者に、太平洋戦争の責任を突き付けるからだ。普通の人びとに、戦争は軍部や「上層部」の横暴のせいだとして、安全な地に逃げ込むことを許さないからだ。太平洋戦争とそれに先立つ時代、総動員体制と統制強化のなかで、人々は圧政にあえぐ無力な犠牲者だった……。こうした見方に真っ向から異議を申し立てるのが、本書である