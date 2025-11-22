¡ÖËÌ°ìµ±¡¦¶á±ÒÊ¸Ëû¡¦ÀÐ¸¶´Ð¼¤¤ÈÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¡ÎÃø¡ÏËÙ¿¿À¶Ãø¼Ô¤Ï¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñ²ÈÀ¸Â¸¸¢¤Î¼çÄ¥¡ÊA¡Ë¡×¤È¡ÖËÌ¡¢¶á±Ò¡¢ÀÐ¸¶¤Î¸ÀÆ°¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤ë¤Ù¤­¶¦ÄÌ¹à¡ÊB¡Ë¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢B¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬A¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î²¾Àâ¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬ËÜ½ñ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºËÌ°ìµ±¡¢¶á±ÒÊ¸Ëû¡¢ÀÐ¸¶´Ð¼¤¡Ê¤«¤ó¤¸¡Ë¤ÎÍèÎò¤ò¡¢Â³¤¤¤ÆÈà¤é¤Î»×ÁÛ¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤¦ÀïÁè¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Àâ¤«¤ì¤ë¡£ËÌ¤Î¡ØÆüËÜ