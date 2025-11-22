「現代ストリップ入門」［編著］武藤大祐、夏堀うさぎ現地取材してきた。やだ、スケベ。そう思ったあなたにこそ、読んでもらいたい。今のストリップの特徴は少なくとも二つある。一つは、女性の観客が増えたこと。もう一つは、踊り子が自分のステージを作品として作り上げていること。本書は、観客（男性も女性も）、研究者、踊り子、総勢十六名による、対談、鼎談（ていだん）、インタビュー、マンガ、エッセイ、解説、論考