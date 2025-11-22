「統一後のドイツ」［著］シュテッフェン・マウ日本とドイツは大戦で完膚なきまでに打ちのめされた敗戦国。戦後、双方の国民は強大な戦勝国による占領統治も味わった。とはいえ、日独には決定的な違いがある。日本は米ソ両陣営による分割統治を一度たりとも経験しなかった。東西日本や南北日本は存在しなかった。だからこそ、戦後ドイツを考える際にはやや異なる想像力が必要だ。本書の対象は、ソ連占領下で東側陣営に入った