自宅にこもりがちなゲーマー、芸歴28年の"売れない"芸人、5代続いた会社を倒産させた若手経営者──人生に疲れた6人の大人たちのもとに届いた1通の招待状。訪ねた先にあったのは、9歳前後の子どもたちが支配する"DOUSHIN王国"だった。11月24日にNHK総合で放送される『大人リセット計画 童心キングダム』（午後1時5分〜）は、NHKとイギリスのBBCスタジオ、シンガポールのEOA(Empire of Arkadia)が2年がかりで共同開発した、かつてな