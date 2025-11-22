「口訳 太平記 ラブ＆ピース」［著］町田康権力者は利権を奪い合い、官僚は先例に縛られ、米の高騰で庶民が困窮、政治は混乱し院政が敷かれる――。いえ今年の我が国ではなく、700年前の鎌倉時代末期のお話。人間ってやることは変わらないのだなぁ。後醍醐天皇の倒幕計画に始まる歴史文学「太平記」が新たな語り手を得てよみがえった。太平記なんて名前を聞いたことがあるだけ……というあなたも大丈夫。コトが起きるまでの経