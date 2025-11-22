近年、お墓の承継者不足を背景に需要が高まっている「永代供養」だが、「永代」という言葉が持つ恒久的なイメージとは裏腹に、実際には13回忌や33回忌などで合祀されてしまったり、納骨後は遺骨が取り出せなくなったり、契約内容が消費者に十分理解されないまま結ばれているケースが少なくない。「永代供養」という名称と「期限付き」という実態との乖離をはじめ、個別と思っていたらいつの間にか合祀されていたなど、注意が必要だ