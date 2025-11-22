◇長嶋茂雄さん「お別れの会」（2025年11月21日東京ドーム）女優の松嶋菜々子（52）は、詩人・サトウハチローの「長島茂雄選手を讃（たた）える詩」を朗読した。喪服に身を包み、長嶋さんの現役引退時に作られた詩を「ひとにはやさしくおのれにはきびしく長島茂雄はこれなのだ」と丁寧に読み上げ、献花した。主催者を通じ「国民的ヒーローである長嶋さんは、スーパースターとして常に圧倒的なオーラを放ち、唯一無二