◇長嶋茂雄さん「お別れの会」（2025年11月21日東京ドーム）長嶋さんと2度対談したファッションデザイナーのコシノジュンコ氏（86）は「サービス精神旺盛な方。みんなを喜ばせることが頭の中にあって、前向きで笑いを取る。常に笑っていましたよね。野球界を明るくする大きな存在」と故人の人柄を称えた。長嶋さんが2度目の監督に就任した93年、宮崎キャンプのジャンパーをデザインしたのもコシノ氏。表がオレンジ、裏地が