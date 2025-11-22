今回は、漢字の穴埋めクイズに挑戦！□の中に一つの漢字を入れたら、4つの言葉が完成します。なかなか難しいので、頭の体操にぴったりですよ。早速、ご紹介します。Q.ここに入る文字はなに？簡単そうに見えて難しい……。この□に入る文字、あなたはわかりますか？ Answer正解は「法」♡「法則」「法律」「魔法」「違法」でした！※答えは複数ある場合があります。「法則」は、規則やおきてを表す言葉。また、ある条件下