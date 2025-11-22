¡þÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¡Ê2025Ç¯11·î21ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¡ËÍÄ¾¯´ü¤«¤éÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ê¡¼°ËÆ£¡Ê75¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿µð¿Í¤ÎË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¹»Ò¤Ï2000Ç¯¤Ëµð¿Í¤¬ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¶¤ªÊõ¡×¡£Î¢ÃÏ¤ÎÃæ±û¤Ë¤ÏÇØÈÖ¹æ¤Î¡Ö3¡×¤¬½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¤¬»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤­¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¤â´ÆÆÄ¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤ÆÏ²¿Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£