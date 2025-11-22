女優の芦田愛菜（21）、俳優の岡田将生（36）、役所広司（69）らが21日、都内でアニメ映画「果てしなきスカーレット」（監督細田守）の初日舞台あいさつを行った。父を殺した宿敵への復讐（ふくしゅう）を誓った王女と未来から来た青年の冒険物語。芦田はエンディング主題歌「果てしなき」も担当し「スカーレットの気持ちになって締めくくることができて良かった」と満足げな笑顔。役所は「未来の人に向けた強いメッセージが表