Z世代から圧倒的支持を集めるモデル・伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」より、2025年11月6日(木)19時よりホリデー限定ランジェリーが発売されました♡バックスタイルの大胆さと上品なレースが際立つデザインは、思わず振り返るほどの存在感。シャインレッドはフェミニンでときめきを、シャインブラックは甘さとスパイスの絶妙バランスで夜をドラマチックに彩ります。