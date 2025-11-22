モデルの滝沢眞規子が２０日、自身のインスタグラムを更新。具材たっぷりの自作弁当を公開した。「今日は玄米鮭弁当。竹輪天を衣薄めに仕上げたのがわずかばりの気持ちです♡竹輪の天ぷらって大好き」と投稿した滝沢は、写真をアップ。焼き鮭やきんぴらごぼうなど、色とりどりのおかずがこぼれそうなほどつまった弁当箱を披露した。この投稿にファンからは「愛情とおかずの量は比例する」「いつもマネしたくなるお弁当