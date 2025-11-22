21日、モスクワでオンラインの安全保障会議に参加したロシアのプーチン大統領（右）ら（ロシア大統領府提供・タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は21日、トランプ米政権がウクライナに提示したウクライナ和平案は「最終的な平和的解決の基礎になり得るものだ」と評価した。一方でウクライナが和平案の議論を望まず拒否すれば、ロシアが20日に制圧を発表したウクライナ東部ハルキウ州の要衝クピャンスクで起きた