ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「＃デビルちゃん」とハッシュタグを付け、胸の部分に赤いバツ印がデザインされた布面積少なめな黒ひもビキニ水着姿を披露。さらに「＃白ビキニのお姉さん」とハッシュタグをつけて題した白ビキニ水着姿もアップ。少し前かがみになってバストを強調したり、腰を曲げてくびれを際立たせるポーズをとった写真を公開