ファンや関係者に惜しまれながら、生産を終了したGT-R。本記事では、その理由と次世代モデル"R36"の展望、また現在のGT-R中古車相場や競合車種について解説します。【写真】2025年10月3日時点のガリバー中古車在庫情報を見るGT-Rが2025年8月26日に生産終了V6ツインターボエンジンを搭載し、最終モデルでは最高出力570PS、最大トルク637N・mを誇った日産GT-R。「スポーツカーの頂点」ともいわれた車が、2025年8月26日に最後の一台