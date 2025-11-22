＜CMEグループ・ツアー選手権2日目◇21日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞ポイントランキング上位60人しか出られないエリートフィールドで、優勝者が年間女王の称号と、破格の賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にする、米女子ツアー今季最終戦の第2ラウンドが終了した。【写真】おいくらですか？山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）がトータル14アンダ