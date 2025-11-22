2025年は昭和元年から数えて100年。時代を超えて愛され続ける名店の味を紹介します。今回は浜松市のお好み焼きの老舗。味はもちろん、切り盛りする夫婦の人柄で親しまれているお店です。 【写真を見る】創業77年 たくあん入り「遠州焼き」の名店！ 裏メニューは“鉄板ホットサンド” 80代夫婦が守る味=浜松市【昭和100年愛されごはん】 昭和23年（1948年）創業。浜松市中央区鴨江にあるお好み焼きの「か祢古（かねこ）」で