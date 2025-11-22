新潟県の花角知事は11月21日、東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働を容認する考えを示しました。この再稼働容認という判断までにどのような経緯をたどったのか振り返ります。 ■2023年 福島第一原発事故めぐる県独自の3つの検証が終了 6号機が定期検査に入り、柏崎刈羽原発の全ての原子炉が運転を停止したのは福島第一原発事故の翌年2012年のこと。それから10年後の2022年…。【岸田首相（当時）】「設置許可済みの原発再稼働に向け